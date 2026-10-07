A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10 VERSO GENOVA

Roma, 7 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di sabato 10 alle 6:00 di domenica 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest”, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.