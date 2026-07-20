A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-GHEMME ROMAGNANO SESIA VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-GHEMME ROMAGNANO SESIA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 20 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Ghemme Romagnano Sesia, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Boschina est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, verso Gravellona.
Chi supererà la stazione di Vercelli est, dovrà proseguire obbligatoriamente in A4 dove, prendendo la direttrice “Milano”, potrà uscire a Biandrate, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia.