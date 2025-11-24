A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A21-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Olimpia”, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Monferrato est” e le aree di parcheggio “Rio Giardinetto est” e “Rio Anda est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud.