A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A21-ALESSANDRIA SUD VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A21-ALESSANDRIA SUD VERSO GENOVA
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria sud, verso Genova.
Di conseguenza, chi percorre la A26, da Gravellona Toce verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A21 verso Piacenza/Brescia e potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Alessandria sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Genova.
Chi proviene dalla A21, potrà immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce e uscire a Casale Monferrato sud, oppure uscire in A21 ad Alessandria ovest, per poi percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.