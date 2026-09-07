A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione della galleria “Roccadarme”, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.
In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.