A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione gallerie, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00. In alternativa, si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.