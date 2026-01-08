A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 8 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est” e “Le Betulle est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00.

In alternativa alla chiusura del tratto si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.