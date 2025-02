A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 5 febbraio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di sabato 8 alle 6:00 di domenica 9 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Alessandria/Gravellona Toce.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo. In alternativa, i veicoli pesanti potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova, mentre i veicoli leggeri, in transito sulla A10 da Genova verso Savona, potranno uscire alla stazione di Genova Pra’ ed entrare in A26 a Ovada.