A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.