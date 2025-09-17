A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA
Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Genova.
Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Bormida ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ovada o, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, alla stazione di Novi Ligure.