A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA
Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Genova.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Bormida ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ovada, o entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.