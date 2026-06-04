A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA
Roma, 4 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di domenica 7 alle 6:00 di lunedì 8 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Genova, per lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Bormida ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ovada o, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, alla stazione di Novi Ligure.