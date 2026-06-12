A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GENOVA

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Genova. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Bormida Ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ovada, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26.