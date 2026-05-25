A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria est o rientrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud.