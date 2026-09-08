A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione ponte, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud o entrare in A21 ad Alessandria est.