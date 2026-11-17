A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UN NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UN NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP19, SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona, in direzione Gravellona Toce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.