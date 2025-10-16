A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE LO SVINCOLO DI GRAVELLONA TOCE
Roma, 16 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 2:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Gravellona Toce, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania.