A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRTTO ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRTTO ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA
Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova.
L’area di servizio “Stura ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 23:00 di mercoledì 27 alle 4:00 di giovedì 28 agosto.
Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione di Genova.
Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.