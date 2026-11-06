A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Gargassa”, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova.

Di conseguenza, in tale orario, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest”, situate nel suddetto tratto, mentre l’area di servizio “Stura ovest” sarà chiusa dalle 22:00 di sabato 7 alle 5:00 di domenica 8 novembre.

Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione di Genova.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.