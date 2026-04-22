A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Roccadarme”, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 25 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio e le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.