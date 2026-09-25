A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO LO SVINCOLO DI MEINA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO LO SVINCOLO DI MEINA
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del viadotto “Tiasca”, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova, dalle 22:00 di domenica 27 settembre alle 17:00 di domenica 18 ottobre, in modalità continuativa.
Gli interventi sono inclusi nel piano di ammodernamento giunti, e prevedono la sostituzione degli attuali con una tipologia differente, incrementandone considerevolmente la vita utile; verranno eseguiti in questo periodo dell’anno a valle di una valutazione sui minori flussi di traffico.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Arona o lo svincolo di Baveno o di Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.