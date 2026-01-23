A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO LO SVINCOLO DI MEINA
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione giunti viadotto “Tiasca”, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova, dalle 22:00 di domenica 25 gennaio alle 17:00 di venerdì 13 febbraio, in modalità continuativa.
In alternativa, si consiglia di utilizzare Arona, Baveno o Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri), sulla stessa A26.