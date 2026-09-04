A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO 4 ORE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO 4 ORE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 6 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, verso Genova.
In alternativa si consiglia:
per i soli veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Baveno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Carpugnino;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria a Baveno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Arona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.