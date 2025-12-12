A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE TRATTO ARONA-GRAVELLONA E SVINCOLO DI BAVENO
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di domenica 14 alle 4:00 di lunedì 15 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona;
-sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arona, lo svincolo di Verbania, di Meina o di Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri).
