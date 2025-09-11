A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA TOCE E LA STAZIONE DI BAVENO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA TOCE E LA STAZIONE DI BAVENO
Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di domenica 14 alle 4:00 di lunedì 15 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, di percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 alla stazione di Verbania, per proseguire in direzione di Gravellona Toce;
-sarà chiusa Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia:
per i soli veicoli leggeri, lo svincolo libero di Carpugnino;
per tutti i veicoli, lo svincolo libero di Meina o la stazione di Arona.