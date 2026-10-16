A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA TOCE E LA STAZIONE DI BAVENO

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di domenica 18 alle 4:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona.

Si precisa che lo svincolo di Baveno sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona e in uscita da entrambe le provenienze, Genova e Gravellona.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Arona, percorrere la SS33 rientrare in A26 allo svincolo di Gravellona/Verbania;

per la chiusura dell’entrata, verso Genova, i soli veicoli leggeri potranno utilizzare lo svincolo di Carpugnino, mentre tutti gli altri potranno utilizzare gli svincoli di Meina e Arona;

per la chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, i soli veicoli leggeri potrannno utilizzare lo svincolo di Carpugnino, mentre tutti gli altri potranno utilizzare gli svincoli di Verbania e Meina.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.