A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI BAVENO-ARONA E ARONA-GRAVELLONA TOCE
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona;
-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 alla stazione di Verbania, per proseguire in direzione di Gravellona Toce;
per i mezzi pesanti, percorrere la SP142, la SP229 e la SS34 fino allo svincolo di Verbania, da dove rientrare sulla A26 in direzione di Gravellona Toce.