A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI ARONA-GRAVELLONA TOCE E BAVENO-ARONA
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 a Verbania, per proseguire in direzione di Gravellona Toce.
Si ricorda la contestuale chiusura del tratto Ornavasso-Arona, verso Genova, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale;
-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.
Si ricorda la contestuale chiusura del tratto Arona-Ornavasso, verso Gravellona Toce, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.