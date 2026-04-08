A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO PIACENZA/BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO PIACENZA/BRESCIA
Roma, 8 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12 aprile, saranno chiusi, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Piacenza/Brescia.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Genova, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest;
per chi proviene da Gravellona Toce, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest.