A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA BRESCIA VERSO BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA BRESCIA VERSO BRESCIA
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, chi proviene da Genova potrà anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, mentre chi proviene da Gravellona anticiperà l’uscita a Casale Monferrato sud, per poi percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 ad Alessandria ovest.