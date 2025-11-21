A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS34 DEL LAGO MAGGIORE
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla SS34 del Lago Maggiore, verso Verbania.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno o di Gravellona.