A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 novembre, saranno, chiusi, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia. In alternativa, chi proviene da Genova potrà anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, mentre chi proviene da Gravellona potrà anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, in direzione Brescia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.