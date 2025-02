A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 DA GENOVA VERSO TORINO E PIACENZA/BRESCIA

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino e Piacenza/Brescia.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26 e, chi è diretto verso Torino potrà rientrare in A21 a Felizzano mentre, chi è diretto verso Piacenza/Brescia, potrà entrare in A21 ad Alessandria ovest.

Si ricorda che, nella stessa notte, è prevista la chiusura del ramo che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce immette sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Brescia, per lavori di manutenzione dei pali luce.