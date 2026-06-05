A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CASALE MONFERRATO SUD PROVENENDO DA GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CASALE MONFERRATO SUD PROVENENDO DA GENOVA
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato Sud, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia la stazione di Casale Monferrato Nord.