A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI ARONA
Roma, 27 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Arona, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Borgomanero, al km 153+400, sulla stessa A26 Genova-Gravellona Toce, o Castelletto Ticino al km 17+900, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.