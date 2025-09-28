A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI ARONA
Roma, 28 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Arona, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Carpugnino, sulla stessa A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o alla stazione di Castelletto Ticino, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).