A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI VERBANIA
Roma, 7 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Verbania, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baveno.