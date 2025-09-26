A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAVENO
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 28 alle 6:00 di lunedì 29 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire a Verbania o a Gravellona Toce.