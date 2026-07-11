A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire a Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.