A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 19 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 luglio, sarà chiusa l’uscita di Vercelli est, per chi proviene da Genova, per lavori di manutenzione dello svincolo.
In alternativa, si consiglia di uscire a Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.