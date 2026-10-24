A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MASONE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MASONE
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ovada, sulla stessa A26, o alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.