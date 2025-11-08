A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GHEMME ROMAGNANO SESIA
Roma, 8 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Ghemme Romagnano Sesia, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Borgomanero, al km 153+400.