A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 30 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord.