A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud.