A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BORGOMANERO
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, al km 145+100.