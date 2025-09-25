A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ARONA
Roma, 25 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 28 alle 6:00 di lunedì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Arona, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Carpugnino, al km 181+300 della stessa A26, o alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della D08 Gallarate-Gattico.