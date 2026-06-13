A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 13 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.