A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D36
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D36
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, si potrà anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest oppure, proseguire sulla A26 verso Genova, uscire a Casale Monferrato nord, al km 94+100 della A26 e rientrare dalla stessa stazione verso Gravellona, per immettersi poi sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.