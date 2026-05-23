A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’ VERSO LA A4
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’ VERSO LA A4
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià a Vercelli ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona, uscire a Vercelli est, al km 116+800 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova, per poi immettersi sulla Diramazione Stroppiana-Santhià.