A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso la A7 Milano-Genova.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+000 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Ovada, sulla stessa A26, o entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.